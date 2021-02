Le operazioni di mercato

02 feb 2021

+ -

Di seguito un riepilogo di tutti i movimenti di mercato realizzati, in entrata e in uscita, in occasione della sessione di mercato invernale.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Arturo CALABRESI – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dal Bologna

Alessandro DEIOLA – Risoluzione anticipata del prestito allo Spezia

Alfred DUNCAN – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dalla Fiorentina

Radja NAINGGOLAN – Acquisizione temporanea dall’Inter

Daniele RUGANI – Acquisizione temporanea dalla Juventus

Jakub SANGOWSKI – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dallo Zaglebie Sosnowiec (*)



(*) In forza alla Primavera



OPERAZIONI IN USCITA

Fabrizio CALIGARA – Cessione temporanea all’Ascoli

Paolo FARAGÒ – Cessione temporanea con diritto di riscatto al Bologna

Christian OLIVA – Cessione temporanea con diritto di riscatto al Valencia

Adam OUNAS – Risoluzione anticipata del prestito dal Napoli

Marko PAJAČ – Cessione definitiva al Brescia

Simone PINNA – Cessione temporanea all’Ascoli

Fabio PISACANE – Cessione definitiva al Lecce