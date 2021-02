Oliva al Valencia

01 feb 2021

+ -

Il Cagliari Calcio comunica di avere ceduto al Valencia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive di Christian Oliva che si trasferisce sino al 30 giugno 2021.

Arrivato in Sardegna dal Nacional Montevideo nel gennaio 2019, il centrocampista uruguaiano ha collezionato con la maglia del Cagliari 25 presenze e realizzato 2 reti.

Buon proseguimento di stagione, Christian.



--



Valencia signs Oliva

On loan with an option to the definitive transfer



Cagliari Calcio announces that Valencia acquired the sport performances of the player Christian Oliva. The agreement, on loan with an option to the definitive transfer, is valid until June 30, 2021.

The Uruguayan midfielder, who came to Sardinia from Nacional Montevideo in January 2019, collected 25 games with Cagliari and scored 2 goals.

Have a good continuation of the season, Christian.