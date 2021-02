Caligara all’Ascoli

01 feb 2021

Il Cagliari Calcio comunica di aver ceduto all’Ascoli i diritti alle prestazioni sportive di Fabrizio Caligara che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21.

Il giovane centrocampista, classe 2000, ha sinora collezionato in rossoblù 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per Caligara inizia una nuova tappa della carriera per accrescere il suo bagaglio di esperienza e continuare la sua maturazione calcistica.

Buon proseguimento di stagione, Fabrizio.