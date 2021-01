Di Francesco: “Tanto rammarico”

31 gen 2021

Mancava davvero un soffio ai 3 punti che avrebbero premiato il coraggio e la compattezza di un Cagliari a caccia del rilancio: invece è arrivato il gol di Boga a gelare gli entusiasmi. Una botta difficile da assorbire anche per il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, soprattutto per gli ottimi segnali mandati dalla squadra durante la gara. “Il rammarico è grande, dopo una prestazione di alta intensità, forte compattezza e voglia di portare a casa una vittoria svanita nel finale. Dovevamo portare a casa il risultato pieno: questi per me sono due punti persi”.

FINALI LETALI

“Non aver vinto oggi dispiace tanto a tutti. Purtroppo non è la prima volta che ci capita. Forse sono mancati un pizzico di malizia e di cattiveria, la paura di vincere si è fatta sentire, o forse tutti questi elementi messi insieme. Dobbiamo essere più bravi a gestire i momenti cruciali della partita, essere più furbi e smaliziati. Spesso le squadre avversarie negli ultimi secondi non ti fanno giocare, dovevamo tenere il pallone più lontano possibile lontano dalla nostra area. Non avremmo dovuto permettere a Oddei di crossare e avremmo dovuto fare attenzione all'inserimento del giocatore. Oggi c'è stata la dimostrazione che anche stando bassi il gol lo puoi incassare lo stesso. Costruiamo tante occasioni, ma concretizziamo poco in proporzione. Spesso le partite le vinci anche 1-0; oggi dovevamo vincere con questo risultato".

RIPARTIRE DAGLI ASPETTI POSITIVI

“Dobbiamo riazzerare tutto, ripartire dalle cose positive: la prestazione, lo spirito, l'atteggiamento, la rabbia. Si vedeva che la squadra aveva voglia di vincere, in un momento non facile, contro un avversario che dà filo da torcere a tutti. Ho notato come la squadra si sia sacrificata e abbia saputo soffrire, doveva badare al sodo e così è stato. Qualcosa è da migliorare, certo devono arrivare anche i punti e le vittorie che danno morale e autostima. L'aspetto mentale può fare la differenza, si è vista la spigliatezza del Sassuolo che vanta una ottima classifica”.

RAZVAN E CHRISTIAN, PERNI DEL CENTROCAMPO

“Marin sta dando continuità a questo sistema di gioco, inizia a riconoscere il campionato di Serie A e sta raggiungendo la massima condizione. Interpreta al meglio il ruolo di play e soprattutto di mezzala, dove dà sfogo alle sue qualità di giocatore dinamico e tecnico. Oliva è stato attento, applicato, volitivo, è un giocatore che legge benissimo le situazioni tattiche, ha fatto grandi progressi dal mio arrivo, quando era reduce da un infortunio”.

DUNCAN OUT, LYKO FUORI PER CRAMPI

“Alfred ha avvertito ieri un fastidio muscolare, abbiamo evitato di rischiarlo. Valuteremo le sue condizioni martedì in base agli esami strumentali. Peccato perché la sua assenza mi ha tolto la possibilità di avere dei cambi durante la gara, ho inserito Deiola che ha dato il massimo, sfruttando le sue conoscenze del gruppo e la sua attuale condizione. Lykogiannis ha sentito dei crampi e ha chiesto il cambio. Non dovrebbe essere niente di particolare, le tensioni in una gara tanto delicata portano anche a questo”.

ADESSO LAZIO E ATALANTA

“Ci aspettano due partite molto difficili contro Lazio e Atalanta, avversarie forti tecnicamente e molto fisiche. Dovremo essere bravi a prepararle, ancora meglio rispetto a quanto abbiamo fatto per la gara di oggi”.