Cagliari-Sassuolo, numeri e curiosità

30 gen 2021

+ -

I PRECEDENTI Questa è la sfida con la più alta percentuale di pareggi (61%) in Serie A tra due squadre che si sono affrontate più di una volta. Su 13 gare nella massima serie, otto sono terminate in parità, con due vittorie rossoblù e tre neroverdi.

A Cagliari gli unici due successi rossoblù sono arrivati al Sant'Elia, mentre alla Sardegna Arena il bilancio è di due pareggi e una sconfitta. Solo a settembre 2017 le due squadre non hanno trovato entrambe la rete per quanto riguarda le gare giocate nell'isola.



GLI EX

Leonardo Pavoletti ha segnato quattro reti in Serie A contro il Sassuolo, con cui ha esordito in Serie A. Soltanto contro la Sampdoria ha fatto meglio (cinque). Tuttavia, questo è il primo campionato in cui Pavoletti ha all’attivo più assist (due) che gol (uno) nella sua carriera tra A e B. Alessandro Tripaldelli ha esordito in Serie A col Sassuolo, giocando due gare (135’ in totale) nel 2019/20. Eusebio Di Francesco ha esordito in Serie A da allenatore con i colori neroverdi, con i quali ha anche conquistato la qualificazione in Europa League. Nelle file emiliane c'è Filippo Romagna, oggi ai box per un infortunio al ginocchio.

STATISTICHE INDIVIDUALI

Pavoletti è il rossoblù più sostituito (11 volte), Joao Pedro guida per gol (10) e tiri nello specchio (19), mentre Zappa (3) guida la classifica degli assist-men. Razvan Marin è colui che effettua più cross (66), passaggi in totale (829) e nella metà campo offensiva (458), mentre Walukiewicz colui che ne fa di più nella propria metà campo (520). Il polacco guida anche per respinte difensive (51), tiri respinti (13) e palloni intercettati (28). Marko Rog, oggi ai box, rimane l'uomo con più contrasti (40).

L'AVVERSARIO

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime otto partite di Serie A, la serie più lunga tra le squadre attualmente nella competizione. Il Sassuolo non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match di fila nelle ultime 16 gare di campionato