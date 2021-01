Doppia seduta ad Asseminello

28 gen 2021

+ -

Rossoblù al lavoro in vista del Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena (diretta Sky Sport). Oggi i ragazzi di mister Di Francesco sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Al mattino i calciatori hanno lavorato in palestra, svolgendo un lavoro specifico sullo sviluppo della forza. Nella sessione del pomeriggio, dopo gli esercizi di attivazione, focus tattico e partita a campo ridotto. In gruppo Andrea Carboni.

Da oggi squadra in ritiro ad Asseminello: domani pomeriggio è in programma una nuova seduta.