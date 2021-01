Esercitazioni tattiche

27 gen 2021

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari, in campo questo pomeriggio in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. I ragazzi di mister Di Francesco hanno iniziato il programma di lavoro odierno con un’attivazione a secco. A seguire il gruppo ha svolto una sessione tattica: movimenti e situazioni di gioco in funzione della gara. In chiusura partita a campo ridotto.

Il ritiro - programmato inizialmente da stasera - comincerà domani, giovedì 28 gennaio: la squadra sarà impegnata in una doppia seduta di lavoro, al mattino e al pomeriggio.