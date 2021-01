Giulini: “Un girone intero per salvarci”

24 gen 2021

+ -

Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato al termine della gara di Genova ai microfoni di Sky e DAZN. “I nostri sono numeri che mi fanno arrabbiare: chiudere il girone a 14 punti non è quello che mi aspettavo. Dall'infortunio di Rog in poi abbiamo faticato a trovare l'assetto giusto, Marko era stato uno dei più positivi sino a quel momento; un assetto che pian piano stiamo ritrovando, con Duncan e Nainggolan che stanno entrando in condizione. Non è semplice: è subentrato un po' di timore, sbagliamo passaggi facili e abbiamo poca serenità sotto porta. Quando si entra in campo con la testa così pesante tutto diventa più complicato”.

OBIETTIVO SALVEZZA

“Abbiamo un girone intero davanti per salvarci, è chiaro che questa squadra debba avere come unica priorità la permanenza nella massima serie. Tanti giocatori non sono abituati a questo tipo di campionato, sarà una cosa nuova per loro, ma sono sicuro che mettendoci sacrificio e lucidità abbiamo i valori per tirarci fuori da questa situazione”.

RITROVARE TRANQUILLITÀ

“Quest'anno la buona sorte non ci ha aiutato, però la fortuna bisogna andare a cercarcela. È stato un anno devastante; dallo scatenarsi della pandemia, forse anche un po' prima, la squadra ha iniziato a sfaldarsi. Ora bisogna uscirne, i ragazzi devono ripulirsi il cervello dalle scorie della paura: dobbiamo riprendere a giocare a pallone, non possiamo permetterci di andare in campo con l'ansia. Lo si è visto oggi nei primi venti minuti: il pallone scottava, c'era poca lucidità sia nei passaggi sia nelle conclusioni in porta, anche oggi abbiamo costruito tante occasioni da gol. La squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio: se va in campo serena sa fare meglio di oggi. Ci sono tanti campioni, tanti nazionali che sarebbe assurdo vedere l'anno prossimo in un'altra categoria, perché è chiaro che rimarrebbero tutti l'anno prossimo in ogni caso”.

RESTARE UNITI

“Il presupposto fondamentale è rimanere coesi, al di là della preoccupazione prima o poi gli episodi torneranno a girare dalla parte nostra: basta un rimpallo fortunato per cambiare le cose in positivo, questo rimpallo nelle ultime partite non c'è mai stato”.