23 gen 2021

Genoa-Cagliari, numeri e curiosità

I rossoblù sono pronti per una nuova sfida, domenica alle 15 in casa del Genoa sul prato del "Luigi Ferraris". La gara sarà trasmessa in diretta da Dazn. I PRECEDENTI

Confronto numero 43 in Serie A, bilancio di 16 vittorie sarde e 14 liguri con 12 pareggi. Dopo lo 0-1 dello scorso campionato a Marassi, il Cagliari vuole segnare per proseguire nella tradizione che lo vede mai a secco di reti per due gare di fila contro il Grifone. Nelle ultime nove partite tra le due squadre c'è stato solo un pareggio, l'1-1 del maggio 2019 che sancì la salvezza del Cagliari grazie ad un bellissimo gol di Leonardo Pavoletti. A Genova i padroni di casa hanno un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque contro il Cagliari, facendo gol in 20 delle ultime 21 sfide interne contro gli isolani in Serie A.



JOAO PEDRO TOP SCORER

Sono tre le reti di Joao Pedro al Genoa in Serie A, tutte realizzate in Sardegna. Il numero 10 è l'unico brasiliano ad avere segnato 10 reti nei top-5 campionati europei. Lui e Junior Messias (Crotone) sono gli unici due attaccanti ad essere partiti titolari nelle 18 gare di Serie A ad oggi in archivio. CERRI CI RIPROVA

Nel febbraio 2017 Alberto Cerri ha segnato contro il Genoa, con la maglia del Pescara, il suo primo gol in Serie A. OBIETTIVO 50

La prossima sarà la presenza numero 50 da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Cagliari sia per Charalampos Lykogiannis che per Ragnar Klavan.



DI FRA, TRAGUARDO TONDO

La prossima sarà la panchina numero 250 in Serie A per il mister del Cagliari, che ha un bilancio di 91 vittorie, 63 pareggi e 95 sconfitte. GLI EX

Tanti gli incroci: in casa genoana ci sono il mister Davide Ballardini, allenatore del Cagliari nelle stagioni 2005-06, 2007-08 e 2011-12, il terzino sinistro Luca Pellegrini (36 presenze in A col Cagliari) e il portiere Federico Marchetti (68 apparizioni in A col Cagliari). In casa sarda ecco Giovanni Simeone (35 presenze e 12 reti col Genoa) e Leonardo Pavoletti (23 gol in 44 partite), oltre a Marko Pajac (11 partite col Genoa nella scorsa stagione). GLI ALLENATORI

Il ruolino di Di Francesco contro il Genoa è di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; Ballardini ha battuto 4 volte il Cagliari perdendo in 3 circostanze. STATISTICHE INDIVIDUALI

Joao Pedro, già capocannoniere con 10 gol, è anche il calciatore con più tiri nello specchio (18); Sebastian Walukiewicz è primatista per passaggi effettuati (743) e passaggi effettuati nella propria metà campo (520), mentre Razvan Marin comanda in quelli nella metà campo offensiva (405) e nei cross effettuati (61). Sono 54 i dribbling tentati da Riccardo Sottil, con Walukiewicz che conta anche 53 respinte difensive e 13 tiri respinti, oltre a 28 palloni intercettati.

Tutto su Genoa-Cagliari

Clicca qui per la cartella stampa completa, a cura di Opta