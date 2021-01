Di Francesco: “Fiducia e voglia di lottare”

23 gen 2021

+ -

Nel Cagliari che si prepara ad affrontare il Genoa a Marassi per la chiusura del girone d'andata, Eusebio Di Francesco potrà contare anche sul contributo del nuovo arrivato Arturo Calabresi. “Si è allenato oggi per la prima volta con la squadra ed è convocato”, dice il tecnico nella conferenza stampa di presentazione alla gara.

NON UNO SPAREGGIO SALVEZZA

“Definire il match di Genova uno spareggio salvezza è sbagliato: mancano venti partite alla fine del campionato. Domani sarà una gara importantissima tra due squadre che lottano per la salvezza; per noi fare risultato vorrebbe dire anche ridare entusiasmo, al di là dei punti in classifica”.

LOTTARE PER USCIRE DALLE DIFFICOLTÀ

“Il ritiro degli ultimi giorni non è punitivo, ma un modo di parlarsi di più, conoscersi ancora meglio, capire quali sono le difficoltà per trovare insieme le soluzioni. La situazione generata dal Covid porta a diminuire le occasioni di socializzazione. Abbiamo avuto più tempo a disposizione per preparare la partita; gli ultimi arrivati, che avevano poche partite nelle gambe, ora hanno maggiori certezze. L'aspetto psicologico si lega anche a questi fattori: abbiamo fiducia e tanta voglia di lottare. Dalle difficoltà se ne esce, nella vita come nel calcio. Importante dare continuità, sistemare quegli ingranaggi che servono per venirne fuori”.

IL RITORNO DEL “LEÓN”

“Il recupero di Nandez mi offre un'alternativa in più nel reparto delle mezzali, dove eravamo un po' contati. Per dare continuità al lavoro, stiamo concentrandoci su due sistemi di gioco: il 4-3-2-1 e il 4-3-3, che comportano meno differenze nei compiti. In certe situazioni le mezzali si trovano più dentro al campo e i trequarti più aperti, come delle ali, oppure interni come trequartisti: molto dipende dalle caratteristiche individuali dei calciatori, il sistema lo fa il loro modo di giocare”.

EPISODI DETERMINANTI

“Quando si attraversa un momento negativo, è normale ci sia un pizzico di preoccupazione, ma c'è lo spirito per affrontare la partita di domani col giusto equilibrio. Sarà fondamentale l'approccio: il Genoa ha avuto difficoltà come noi adesso, ma è in salute e ha 1 punto in più. In una squadra solida, ha inserito un giocatore di qualità come Strootman - che conosco benissimo - e in avanti Shomurodov è bravissimo ad attaccare la profondità, senza contare altri elementi di livello come Pjaca e Destro che possono causare problemi a tutti. Però anche il Cagliari ha le carte in regola per far male agli avversari. Le partite custodiscono al loro interno una serie di dinamiche, determinate dagli episodi, un rigore o una espulsione possono ribaltare il copione. Mi auguro che finalmente la ruota giri in modo favorevole anche per noi”.