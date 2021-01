Calabresi è del Cagliari

22 gen 2021

Il Cagliari Calcio annuncia di aver acquisito dal Bologna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arturo Calabresi che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1996, romano, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nel Livorno: in Toscana gioca in prestito la prima parte della stagione 2015-16, realizzando 12 presenze e 1 gol.

Nel gennaio 2016 si trasferisce al Brescia: in un campionato e mezzo totalizza 45 partite e 1 rete. Dopo le esperienze con Spezia e Foggia, nell’estate 2018 viene acquistato dal Bologna. Il 23 settembre esordisce in Serie A: la gara è proprio quella contro la Roma. Un debutto da titolare: gioca tutti i 90 minuti e il Bologna si impone per 2-0. Un mese più tardi arriva anche la prima rete nella massima serie, decisiva nel 2-2 casalingo contro il Torino. Dopo aver collezionato 18 presenze con i felsinei, prosegue il suo percorso di crescita in Francia, trasferendosi nell’agosto 2019 a titolo temporaneo tra le fila dell’Amiens, in Ligue 1. Qui diventa uno dei cardini della difesa: chiuderà la stagione con 25 presenze e 1 rete, per poi ritornare al Bologna.

Punto di forza delle Nazionali giovanili azzurre a partire dall’Under 15, ha collezionato 9 presenze in Under 21, con cui ha disputato la fase finale degli Europei 2019.

Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura, grazie alla sua duttilità può ricoprire sia il ruolo di esterno destro di difesa che di centrale. Senso della posizione, anticipo, Calabresi sa rendersi utile anche in fase di impostazione della manovra, dove può far valere le sue qualità tecniche.

Benvenuto in Sardegna, Arturo!

Calabresi signs for Cagliari

On loan with an option to definitive transfer

Cagliari Calcio announces that it signed the player Arturo Calabresi who moves on loan with an option to definitive transfer.

Born in Rome in 1996, he grew up in the Academy of Roma, and began his professional career at Livorno; in Tuscany, he plays on loan the first part of the 2015-16 season, playing 12 games and scoring 1 goal.

In January 2016 he moves to Brescia: he plays there for one season and a half, playing 45 games and scoring 1 goal. After his experiences with Spezia and Foggia, in Summer 2018 he signs for Bologna. On September 23 he plays Roma, making his debut in Serie A. On this debut he was part of the starting eleven: he played all the match and Bologna won 2-0. A month later, the first goal in Serie A also arrives, and it is one decisive goal on home game against Torino. After collecting 18 games with the Bolognese, he continues his growth in France, moving to Amiens in August 2019 on a temporary loan, in Ligue1. He becomes one of the cornerstones of the defense: he will close the season with 25 games and 1 goal, and then he comes back to Bologna.

Strong point of the juvenile national teams, starting from Under 15, he collected 9 caps in Under 21, with whom he took part in the Finals of European Championship 2019.

Physically strong, skilled in the air and at marking, thanks to his flexibility he can play both as a full back and as a central defender. He has sense of position, he is good at anticipating and he can be also useful at setting up the game, exploiting his technical qualities.

Welcome to Sardinia, Arturo!