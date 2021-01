Tattica ad Asseminello

21 gen 2021

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: continua la preparazione alla gara di domenica contro il Genoa (diretta Dazn, ore 15).

I ragazzi di mister Di Francesco hanno iniziato la seduta con dei torelli. Spazio quindi alla tattica: calciatori impegnati in una serie di esercitazioni a tema. A chiudere la sessione odierna una partitella a campo ridotto. Da questo pomeriggio squadra in ritiro: domani, venerdì, sempre al pomeriggio, è in agenda un nuovo allenamento.