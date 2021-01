Buon compleanno, Mattéo!

20 gen 2021

Il tempo è dalla sua parte: Mattéo Tramoni, classe 2000, talento sbocciato nell’Ajaccio, ha attraversato la scorsa estate le Bocche di Bonifacio per diventare un calciatore rossoblù. L’impatto con la Serie A, dove anche fior di fuoriclasse affermati hanno avuto bisogno di un rodaggio, è stato impegnativo, ma il ragazzo non teme le sfide: impegno, grinta, tanta voglia di mettersi in luce e imparare.

Oggi Matteo compie 21 anni: buon compleanno da parte di tutta la famiglia del Cagliari Calcio!