Di Francesco: “Reagiamo subito"

19 gen 2021

Il Cagliari non ce l'ha fatta a strappare punti alla capolista Milan, trascinata da Ibrahimovic. Il rigore concesso dopo sei minuti ha messo la strada dei rossoblù subito in salita, come sottolinea il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco: “Siamo partiti male, quel rigore ha condizionato la gara, anche se la squadra ha reagito, abbiamo palleggiato bene e costruito buone trame. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la discreta mole di gioco prodotta, è mancata lucidità negli ultimi venticinque metri, spesso abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Le opportunità le abbiamo avute, non siamo stati concreti. Il rigore non fischiato a Sottil? Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara, così come le aveva indirizzate quello dato dopo sei minuti al Milan”.

PIÙ LUCIDITÀ SOTTO PORTA

“Su entrambi i gol subiti, siamo stati ingenui. Nell'azione del raddoppio, siamo scappati indietro in maniera non coordinata e abbiamo permesso ad Ibrahimovic di presentarsi solo davanti al portiere. Purtroppo continuiamo a prendere tanti gol. In avanti abbiamo tante soluzioni, diversi attaccanti, dobbiamo cercare di arrivare alla conclusione più lucidi, al termine delle giocate, essere più bravi sotto porta”.

CREDERE NEI PROPRI MEZZI

“Il problema della nostra squadra è anche psicologico, il che non sottrae l'allenatore delle proprie responsabilità. Prendiamo ad esempio il Milan, che ha raggiunto una grande sicurezza e compattezza, sa soffrire quando è necessario: noi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Dobbiamo credere di più nei nostri mezzi”.

ORA TESTA A MARASSI

“Ogni partita è importante, ancora di più nel momento particolare che stiamo vivendo, e rappresenta una possibilità di invertire la rotta. Tutti speravamo in una classifica diversa a questo punto del campionato, ma dobbiamo avere la forza di reagire: prendiamo quel qualcosa di buono mostrato oggi ma non basta, bisogna tutti fare qualcosa di più. Domenica a Genova dovremo avere grande rabbia di fare risultato, mettere maggiore determinazione. Spero di arrivare a domenica con gli uomini giusti e che sia migliorata la condizione fisica di altri elementi per affrontare al meglio una squadra giovane che nell'ultimo periodo sta facendo bene. La prestazione è importante, in questo momento i punti lo sono di più”.