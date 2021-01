Nainggolan: "Dobbiamo lottare"

18 gen 2021

Radja Nainggolan guida il gruppo rossoblù con la sua leadership e suona la carica dopo la sconfitta contro il Milan. Il Ninja analizza il momento e quanto visto alla Sardegna Arena.

VOGLIA DI REAGIRE

"Dobbiamo tutti fare qualcosa in più, la prestazione odierna non è stata totalmente negativa e qualcosa di positivo lo abbiamo fatto vedere al cospetto di un avversario fortissimo. Abbiamo preso gol per effetto di ingenuità e non possiamo permettercelo, dispiace perché c'è bisogno di punti e così diventa difficile ottenerli".

MOMENTO NO

"È normale avere dei timori di fronte ai risultati che non arrivano e alla classifica non certo esaltante. Non siamo nemmeno fortunati negli episodi, ora però occorre compattarci sempre di più e stare uniti perché solo così si esce dai tunnel. Abbiamo qualità ma non basta avere calciatori forti sulla carta, bisogna dimostrarlo".

CAGLIARI, GRANDE AMORE

"Sono tornato qui perché ho voglia di giocare con continuità e amo questi colori e questa piazza. Adesso nella mia testa c'è solo la missione in rossoblù, la salvezza del Cagliari e tutti insieme dobbiamo lottare per questo".