Cagliari-Milan, numeri e curiosità

18 gen 2021

+ -

Si accendono i riflettori alla Sardegna Arena, dove stasera alle 20.45 arriva il Milan di Stefano Pioli.

I PRECEDENTI

Nel maggio 2017 l'ultimo successo sul Milan, battuto 2-1 in quella che è l'ultima storica sfida allo stadio Sant'Elia. L'ultima volta in cui i rossoblù hanno mantenuto la porta inviolata è di ottobre 2008, quando arrivò il primo punto della gestione Allegri dopo le cinque sconfitte di esordio del tecnico livornese.

Prima sfida tra le due squadre a disputarsi di lunedì, gli isolani hanno perso i precedenti due "monday night" mentre il Milan viene da 9 posticipi di lunedì senza sconfitte (5V, 4N) dopo avere raccolto 3 sconfitte e un pareggio. Il bilancio in Sardegna è di 5 vittorie del Cagliari e 16 milaniste con 17 pareggi. Il Milan non mantiene inviolata la porta per due gare di fila in Sardegna dal 2011 quando tra i pali c'era Abbiati.