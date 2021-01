16 gen 2021

I rossoblù hanno continuato la preparazione al match di lunedì sera contro il Milan (diretta Sky Sport, ore 20.45). Ad aprire la sessione di oggi gli esercizi di attivazione tecnica. La parte centrale dell’allenamento è stata interamente dedicata ad un focus tattico: per i calciatori movimenti con e senza palla, situazioni proposte in campo in funzione della prossima gara. A seguire serie di partitelle giocate ad alta intensità.

Lavori personalizzati per Paolo Faragò, Ragnar Klavan, Zito Luvumbo, Christian Oliva e Fabio Pisacane.

Domani mattina, domenica, è in agenda una nuova seduta: al termine mister Eusebio Di Francesco presenterà la gara ai media.