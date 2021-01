16 anni fa: "Zola, di testa!"

16 gen 2021

"Zola, di testa!". Alzi la mano chi, sentendo queste parole, non prova un sussulto al ricordo della sfida tra Cagliari e Juventus del 16 gennaio 2005. Porta, infatti, la firma di "Magic Box" uno dei momenti più belli della storia recente rossoblù. Una gemma in una stagione dove il Cagliari diede spettacolo conquistando anche la semifinale di Coppa Italia, manco a dirlo sulle ali del suo trentanovenne, capitano e numero 10.

Quella domenica sera rimarrà scolpita nei cuori e nelle menti dei tifosi del Cagliari. Ma non solo loro, perché tutto il mondo del calcio strabuzzò gli occhi di fronte all'ennesima perla di Gianfranco Zola da Oliena, tornato nella sua Isola un anno e mezzo prima per riportarvi la Serie A e il suo concentrato di maestria che aveva fatto innamorare persino la Regina d'Inghilterra.



"Fu una partita molto tirata, dove giocammo alla pari di una Juventus fortissima e non meritavamo di perdere", ci racconta "Magic Box" tornando indietro di sedici anni. "Sembrava finita, avemmo però la forza di combattere su ogni pallone in tutte le zone del campo e la riconquista del possesso in quella fase penso che sia emblematica della forza morale di quel gruppo. Poi io, che non sono certo un gigante (ride!), sono riuscito a fare un gol molto bello e ci siamo goduti un momento davvero splendido".

La stagione 2004-05 fu densa di bollicine per un Cagliari frizzante. "Giocavamo bene, avevamo grande qualità offensiva e rapidità in attacco, oltre a fisicità e geometrie in mezzo al campo. E poi c'era unità di intenti, un mix di esperienza e gioventù, fu un biennio molto bello".