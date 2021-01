Lavoro per reparti

In campo con la testa al prossimo impegno di campionato: rientrato nella notte da Bergamo, questa mattina il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini in vista della gara contro il Milan, posticipo della diciottesima giornata in programma alla Sardegna Arena lunedì 18 gennaio alle ore 20.45 (diretta Sky Sport).

Questa mattina i calciatori impiegati maggiormente in gara ieri sera hanno svolto un allenamento di scarico; per gli altri la seduta è iniziata con un’attivazione tecnica, a seguire lavoro metabolico a blocchi. Sessione tattica: i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni specifiche a reparti. Per chiudere serie di conclusioni a rete.

Ha ripreso gli allenamenti il portiere della Primavera Giuseppe Ciocci. Lavoro aerobico per Fabio Pisacane e Ragnar Klavan; in differenziato Paolo Faragò e Zito Luvumbo. A riposo precauzionale Christian Oliva, bloccato da una gastroenterite.

Domani, sabato, nuovo allenamento mattutino.