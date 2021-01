Verso Atalanta-Cagliari

13 gen 2021

+ -

Vigilia di Atalanta-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia: i rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Agli ordini di mister Di Franceso, coadiuvato dal suo staff, il gruppo è sceso in campo per iniziare la seduta con degli esercizi di riscaldamento con palla. Dopo una serie di partitelle a campo ridotto, sessione tattica in preparazione della partita. In chiusura calci piazzati e rigori. Personalizzato per Faragò, Luvumbo e Klavan.

Questo pomeriggio la squadra partirà alla volta di Bergamo, domani sera la gara: Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta alle ore 21.15 su Rai 2; in live streaming sulla pagina Facebook del Club, visibile esclusivamente all’estero nei seguenti territori con commento in inglese:

Belgio, Danimarca, Groenlandia, Isole Far Oer, Francia, Andorra, Monaco, Islanda, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Ucraina, Medio Oriente e Nord Africa (Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tunisia, Yemen), Brunei, Cambogia, Cina, Hong Kong, Laos, Macao, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Filippine, Subcontinente Indiano (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), Sud Corea, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda.