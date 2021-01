Tecnica e intensità

12 gen 2021

Prosegue la preparazione del Cagliari alla gara di giovedì sera contro l’Atalanta, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (diretta su Rai 2, ore 21.15). L’allenamento di questa mattina è stato aperto con la fase di attivazione tecnica.

A seguire la squadra è stata impegnata in una serie di partitelle ad alta intensità, in chiusura esercitazioni per andare al tiro in porta. Per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Ragnar Klavan lavori personalizzati. Domani è in agenda un nuovo allenamento, sempre al mattino.