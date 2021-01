Seduta di lavoro

11 gen 2021

Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare il prossimo impegno ufficiale: giovedì sera i rossoblù scenderanno in campo al “Gewiss Stadium” di Bergamo per il match degli ottavi di finale contro l’Atalanta (diretta su Rai2).

L’allenamento del pomeriggio ha visto la squadra divisa in due gruppi: i calciatori impiegati maggiormente nella gara di ieri hanno svolto un defaticante in palestra. Gli altri hanno iniziato a lavorare con degli esercizi di attivazione, a seguire spazio alla tecnica. Dopo una partita a campo ridotto, la seduta si è conclusa con una sessione di conclusioni a rete. Lavori personalizzati per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Ragnar Klavan. Nuovo allenamento domani mattina.