Firenze per ripartire

10 gen 2021

Trasferta di fuoco per il Cagliari, impegnato contro la Fiorentina nel primo posticipo della giornata numero diciassette. Campo difficile, il “Franchi”, per l’oggettivo valore della formazione viola e per il momento contingente attraversato dalla squadra di Di Francesco. La gara contro il Benevento avrebbe dovuto fungere da trampolino per il rilancio non è andata come si sperava:: una brutta botta ma inutile stare a piangere sul latte versato. Meglio fare buon viso a cattivo gioco e ripartire, consapevoli che le difficoltà aumentano man mano che si va avanti, che il destino sembra divertirsi a mettere davanti una serie di ostacoli e brutte sorprese, che occorre fare tesoro dei propri errori per cercare di non commetterne più. Ma anche che la tempesta prima o poi passerà e che allora si vedrà la vera consistenza del complesso rossoblù. Bisogna guardare sempre avanti, il lavoro pagherà lauti dividendi.

SERVE UNA RISPOSTA DECISA

Anche oggi Di Francesco dovrà fare a meno di diverse pedine importanti. A cominciare da Nandez, punito per l’espulsione di domenica con due giornate di squalifica. Il reparto di mezzo, già impoverito dal serio infortunio capitato a Rog, è ridotto ai minimi termini: il tecnico sarà costretto ad inventarsi qualche soluzione per ottemperare all’emergenza piena. Tornano comunque a disposizione Diego Godin, classe, esperienza e temperamento da vendere, Babis Lykogiannis, che potrebbe consentire alternative anche sul piano tattico, e Adam Ounas, sin qui perseguitato da contrattempi assortiti ma la cui inventiva e la voglia di esplodere potrebbero fare saltare il banco. Non importa comunque chi andrà in campo, sarà vitale l’atteggiamento complessivo dei singoli che dovranno esaltare il senso di squadra. Un blocco granitico che si muova compatto, dove ciascuno corre in aiuto del compagno e Il Cagliari è chiamato a dare una decisa risposta, innanzitutto dal punto di vista del gioco, premessa quasi indispensabile per ottenere buoni risultati; è pur vero che in questo periodo conta più di tutto fare punti, per dare un calcio ai cattivi pensieri e sistemare la classifica. La Fiorentina, partita così così, ha bisogno anch’essa dei 3 punti. La Fiorentina è viva: l’ha dimostrato pure nella sfortunata trasferta di Roma, quando ha fatto sudare la Lazio sino all’ultimo. Al “Franchi” i viola hanno vinto soltanto in due occasioni: facile pensare ad una Fiorentina aggressiva, che cercherà di imporre il suo gioco senza fare ragionare la squadra rossoblù. Toccherà ai viola fare la prima mossa, ma il Cagliari è pronto a stare sul pezzo per contrattaccare a sua volta e cercare di fare male. Difficilmente sarà una gara spettacolare, si gioca per fare punti, il resto conta poco.

COME SEGUIRE LA GARA

