10 gen 2021

Fiorentina-Cagliari, numeri e curiosità

Appuntamento domenica alle 18 sul prato dell'"Artemio Franchi" per i rossoblù di Eusebio Di Francesco, in una trasferta che nelle ultime tre stagioni ha sempre riservato un risultato positivo con una vittoria e due pareggi. I PRECEDENTI

Tre vittorie e due pareggi per i sardi nelle ultime cinque gare in Serie A contro i viola, che sono la seconda squadra più battuta nel massimo campionato da parte del Cagliari: 23 affermazioni, 25 contro la Sampdoria. A Firenze si arriva da due pareggi consecutivi, il tris non capita dal gennaio 1982. In quel torneo i toscani avrebbero giocato l'ultima giornata in Sardegna, pareggiando per 0-0 e perdendo lo Scudetto a favore della Juventus. Il Cagliari ha vinto due delle ultime cinque gare in terra gigliata, dopo che nelle precedenti 26 erano arrivate 21 sconfitte e 5 pareggi. 



SUPER JOAO PEDRO

Nell'era dei tre punti a vittoria, il brasiliano ha raggiunto Muzzi, Suazo, Acquafresca, Matri e Pavoletti tra i soli capaci di andare in doppia cifra realizzativa per almeno due stagioni consecutive. Il numero 10 ha segnato due reti, entrambe nel 2019 e in Sardegna, alla Fiorentina. Inoltre, dall'inizio dello scorso campionato, solo Ronaldo, Immobile e Lukaku hanno segnato più di lui (28). PAVOLETTI CALDO

Nel 2018 l'attaccante livornese ha segnato due gol in casa della Fiorentina, gli unici da lui firmati nelle sei sfide contro i viola. PISACANE SE LO RICORDA

L'anno scorso alla Sardegna Arena, nel 5-2 che infiammò il popolo rossoblù, andò in gol anche Fabio Pisacane: è quella, ad oggi, la sua ultima rete in Serie A.



GLI EX

Partita particolare per Riccardo Sottil (esordio in A in viola e bottino di 20 partite tra il 2018 e il 2020) e Giovanni Simeone, che ha segnato 20 dei suoi 49 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. NAINGGOLAN LEADER

La Fiorentina è la squadra contro la quale Radja Nainggolan ha preso parte attiva a più gol: sono dieci tra gol (4) e assist (6), tre dei quali nel 5-2 dell'andata dello scorso campionato. GLI ALLENATORI

Cesare Prandelli festeggerà le 200 panchine in Serie A con la Fiorentina: solo Ancelotti col Milan (283), Gasperini con il Genoa (232), Lippi con la Juventus (258), Mancini con l'Inter (217) e Spalletti con la Roma (211) hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra. Eusebio Di Francesco ha vinto due gare su 12 contro la Fiorentina in Serie A (entrambe in trasferta, con Sassuolo nel 2014 e Roma nel 2017, segnando sempre 4 gol) e ha battuto Prandelli nell'unico incrocio: Roma-Genoa 3-2 nel dicembre 2018.

Tutto su Fiorentina-Cagliari

Scarica qui la cartella stampa completa, a cura di Opta