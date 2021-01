Allenamento ad Asseminello

07 gen 2021

I rossoblù sono scesi in campo al Centro sportivo di Assemini: è cominciata così la preparazione alla gara di domenica, quando il Cagliari sfiderà la Fiorentina (ore 18, diretta Sky Sport).

La squadra ha lavorato su due gruppi: seduta di scarico tra palestra e campo per i calciatori maggiormente impiegati nella partita di ieri. Per gli altri l’allenamento odierno, dopo gli esercizi di attivazione con palla, è proseguito con delle partitelle giocate su campo ridotto. In chiusura sessione di calci piazzati.

Adam Ounas si è allenato regolarmente con i compagni, lavori personalizzati per Paolo Faragò, Diego Godin, Zito Luvumbo e Ragnar Klavan.

Domani mattina il Cagliari sarà impegnato in una nuova seduta di allenamento, al pomeriggio la squadra partirà alla volta di Firenze per iniziare il ritiro e concentrarsi sulla gara del “Franchi”.