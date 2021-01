Joao Pedro: "Ne usciremo tutti insieme"

06 gen 2021

Il raggiungimento della doppia cifra (dieci gol) e dei primissimi posti tra i marcatori degli ultimi mesi, accanto ai super top player della Serie A, è un traguardo amaro nel giorno di un'altra sconfitta rossoblù. Joao Pedro commenta così la battuta d'arresto interna contro il Benevento.

LAVORARE E REAGIRE

"È un momento complicato, la classifica non è certo bella. Purtroppo paghiamo i passaggi a vuoto che vanificano anche prestazioni all'altezza: non ci si può permettere di addormentarsi concedendo all'avversario la possibilità di punirti in modo letale. Il gruppo c'è, è forte e unito, e tutti insieme dobbiamo venirne fuori da uomini".

DISATTENZIONI FATALI

"Dobbiamo stringere i denti, rimanere compatti, c'è ancora tanta strada da percorrere e dunque bisogna stare sul pezzo lavorando sulle cose che non vanno bene. Oggi abbiamo fatto 40' di livello, un paio di disattenzioni ci costano care ed è normale che il nervosismo possa incidere ancora di più quando non sei in un momento troppo felice. Ora è il momento di dimostrare quanto valiamo per uscire da questa fase complicata".