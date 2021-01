Cagliari all'esame Benevento

06 gen 2021

Seconda partita interna di fila per il Cagliari. Avversario il Benevento, una delle rivelazioni del campionato: 18 punti per la matricola campana guidata da Pippo Inzaghi, confortati da prestazioni convincenti anche al cospetto di avversari teoricamente più accreditati. Domenica scorsa, contro il Milan capolista, il Benevento ha sfoderato un’altra ottima prova e al di là della superiorità numerica per gran parte della gara, avrebbe meritato di portare a casa un risultato positivo. Del resto, gli elementi di classe non mancano ad Inzaghi; la squadra, dominatrice del campionato di B, è stata intelligentemente rinnovata con innesti di qualità ed esperienza ad alzare il tasso tecnico complessivo. Il Cagliari però non è certo da meno: la squadra rossoblù da troppo tempo non riesce ad esultare per i 3 punti, è ora di invertire la rotta, dare un calcio a contrattempi assortiti e tornare a riproporsi per posizioni più nobili della classifica.

RADJA, RINFORZO DI LUSSO

Per centrare gli obiettivi, Eusebio Di Francesco da oggi può contare su un rinforzo in più ed è un rinforzo che può davvero fare la differenza: Radja Nainggolan è tornato a casa, pronto a trasmettere al resto della squadra esperienza, cattiveria agonistica, voglia di vincere. Con un Ninja in più nel motore, la rosa rossoblù acquista peso e carisma, un antidoto naturale contro le fragilità che sin qui hanno zavorrato la corsa. Sarà interessante vedere la collocazione tattica di Radja: mezzala, trequartista, regista davanti alla difesa? Tutte opzioni valide, considerato il livello di un giocatore universale, capace di disimpegnarsi con profitto praticamente ovunque. Ma sarebbe riduttivo e pericoloso pensare a lui come al salvatore della patria e non solo perché fatalmente Radja non potrò essere al cento per cento. Spetta a tutta la squadra fare il salto di qualità, dimostrare di avere fatto tesoro degli errori e aver cambiato marcia, sospinta anche dall’influsso di Radja. Contro Napoli e Roma sono costate care alcune ingenuità che hanno compromesso partite appena rimesse in piedi; bisognerà alzare il livello di concentrazione, pensare a blindare il risultato con una condotta non passiva ma aggressiva e sicura. Badare al sodo insomma, gettando il classico cuore oltre l'ostacolo: una corsa in più, un recupero in più possono indirizzare l'esito di una partita. Il Benevento non farà sconti, gioca costantemente in verticale per favorire le doti dei suoi attaccanti; allo stesso tempo però è una squadra che accetta il confronto senza troppi sofismi tattici. Un dettaglio che il Cagliari dovrà cercare di rivolgere a suo favore.

COME SEGUIRE LA GARA

