Condividi

05 gen 2021

+ -

Cagliari-Benevento, numeri e curiosità

Secondo match consecutivo alla Sardegna Arena per i rossoblù, attesi dal confronto dell'Epifania contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Appuntamento alle 12.30, diretta su Sky Sport. I PRECEDENTI

Sarà il terzo duello in Serie A, Cagliari vittorioso in entrambe le sfide della stagione 2017-18, pirotecniche e terminate 2-1. Nel girone di Coppa Italia nel 1982 finì invece 1-1. Furono due successi decisivi per la salvezza quelli di tre stagioni fa, infatti ben quattro delle sei reti totali arrivarono dopo il 90'. 



OCCHIO ALLE NEOPROMOSSE

I rossoblù hanno un bilancio di una sola vittoria nelle ultime otto contro formazioni neopromosse: quella per 4-2 contro il Crotone. Completano il parziale cinque pareggi e due sconfitte. JOAO PEDRO IN STRISCIA

Il brasiliano può andare in doppia cifra per la seconda volta in un singolo campionato di Serie A (dopo le 18 reti dello scorso torneo). Attualmente è a quota 9 gol, uno in meno rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto della competizione. L'ex Palermo ed Estoril ha segnato tre reti nelle ultime due gare. FATTORE NAINGGOLAN

Nella scorsa Serie A nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Radja Nainggolan: sei, al pari degli atalantini Malinovskiy e Muriel. Il belga inoltre, nel campionato 2019/20, è stato il miglior assistman per i sardi, con sette passaggi vincenti totali. Inoltre, ha creato 49 occasioni da gol per i compagni nello scorso torneo, più di ogni altro giocatore del Cagliari.



GIOVANI RAMPANTI

Riccardo Sottil e Gabriele Zappa sono gli unici due giocatori nati dopo l’1/1/1999 ad aver collezionato 15 presenze nella Serie A in corso. RICORDO DOLCE

Paolo Faragò, a -1 dalla presenza numero 100 in Serie A (tutte in rossoblù), segnò nell'ottobre 2017 il primo gol in Serie A contro il Benevento, firmando nella stessa giornata l'assist per il super gol decisivo di Pavoletti, allo scadere. GLI EX

Alessio Cragno è il portiere con più parate in questo campionato (69) ed è un ex della gara, avendo conquistato la promozione in Serie A da protagonista delle Streghe nel 2016-17. Gli altri ex sono Marko Pajac e i sanniti Marco Sau e Artur Ionita: per il tonarese e il moldavo rispettivamente 165 (35 gol) e 125 presenze (6 gol) in maglia rossoblù.



GLI ALLENATORI

Sono tre i precedenti in Serie A, da allenatori, tra Filippo Inzaghi ed Eusebio Di Francesco: l’attuale tecnico del Cagliari conduce con due successi (alla guida del Sassuolo) a fronte di una sconfitta (sulla panchina della Roma). Di Francesco ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro il Benevento (sulla panchina della Roma nel 2017/18) con uno score complessivo di 9-2. In perfetto equilibrio invece il bilancio di Filippo Inzaghi contro il Cagliari in Serie A da allenatore, con un successo, un pareggio e una sconfitta alla guida di Milan e Bologna. ARBITRO E DISCIPLINA

Sarà la 15ª direzione di gara in Serie A per Eugenio Abbattista, la seconda nella competizione in corso. Abbattista ha diretto il Cagliari in tre precedenti nel massimo campionato: due successi e una sconfitta per i sardi con il fischietto barese. Uno solo invece il precedente con il Benevento per Abbattista in Serie A, maturato in una sconfitta per i campani.

Tutto su Cagliari-Benevento

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta