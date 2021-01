Tra palestra e campo

04 gen 2021

I rossoblù si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini in vista del match di mercoledì 6 gennaio alla Sardegna Arena contro il Benevento (ore 12.30, diretta SkySport).

I calciatori maggiormente utilizzati nella gara di ieri hanno svolto un circuito defaticante in palestra; per gli altri forza esplosiva in campo e una serie di partitine. In chiusura di seduta esercitazioni tecniche, con cross e conclusioni in porta.

Hanno proseguito nel personalizzato Paolo Faragò, Diego Godin e Zito Luvumbo. Ha lavorato a parte anche Adam Ounas, che deve smaltire un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Continuano nel lavoro di riatletizzazione Simone Aresti e Ragnar Klavan.

Domani mattina nuovo allenamento, al termine mister Eusebio Di Francesco presenterà ai media la gara.