Nainggolan: “Entusiasmo ed esperienza per il Cagliari”

01 gen 2021

+ -

“Ritorno a Cagliari con tanta voglia ed entusiasmo”. Radja Nainggolan ha rilasciato una video intervista ai canali del Club: il Ninja, in attesa di poter essere schierato in gare ufficiali - la campagna trasferimenti aprirà il 4 gennaio - ha iniziato ad allenarsi con la squadra ad Asseminello, dove ha trovato ad accoglierlo vecchi e nuovi compagni: “Mi sento bene, mi sono inserito subito nel gruppo. Conosco i ragazzi che erano qui l’anno scorso e con quelli nuovi ci conosceremo presto: sono uno che non ci mette tanto a integrarsi e a farsi voler bene”.

Sui motivi che lo hanno spinto a tuffarsi in questa nuova avventura nell’Isola: “Mi piace giocare al calcio, mi diverte, sono venuto qui con la voglia di dare il meglio di me stesso per la squadra, per questa città, mettendo a disposizione la mia esperienza. Il Cagliari ha tanta potenzialità, il gioco c’è, ora dobbiamo trovare continuità di risultati e concludere nel modo migliore possibile la stagione”.

La video intervista integrale: