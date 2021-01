Tattica e palle inattive

01 gen 2021

È iniziato ad Asseminello il 2021 del Cagliari: questa mattina la squadra si è ritrovata al quartier generale rossoblù per continuare a preparare l’imminente impegno di campionato. Agli ordini di mister Di Francesco, coadiuvato dal suo staff, il gruppo è sceso in campo per svolgere prima la fase di attivazione con protagonisti i torelli.

La parte centrale della seduta è stata interamente dedicata alla tattica e a delle esercitazioni in funzione della partita. Sul finire della sessione i calciatori sono stati impegnati su schemi di palla inattiva.

Paolo Faragò, Diego Godin e Zito Luvumbo hanno continuato il personalizzato; Simone Aresti e Ragnar Klavan proseguono il lavoro di riatletizzazione iniziato ieri.

Domani mattina la squadra svolgerà al Centro sportivo di Assemini la rifinitura, al termine dell’allenamento mister di Francesco presenterà la gara contro il Napoli.