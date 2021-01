31 dic 2020

Dal campo alla cucina di Asseminello. Messe da parte le casacche di allenamento, Babis Likogiannis, Guglielmo Vicario e Gabriele Zappa hanno indossato il grembiule d’ordinanza per cimentarsi in una nuova sfida: tre ricette – un antipasto, un primo e un secondo – da proporre ai tifosi la notte di San Silvestro. A supportarli il cuoco rossoblù, William Pitzalis. Come se la saranno cavata?