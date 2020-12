29 dic 2020

Tecnica, tattica e partitelle nella doppia seduta di lavoro dei rossoblù, impegnati al Centro sportivo di Assemini in preparazione della gara di domenica contro il Napoli.

Al mattino, dopo un circuito in palestra, la squadra è scesa in campo per dedicarsi a dei lavori specifici a reparti. L’allenamento del pomeriggio ha avuto come protagonista la palla: i calciatori hanno iniziato con delle esercitazioni di attivazione tecnica, a seguire serie di partitelle a tema. In chiusura una partita a campo ridotto. Paolo Faragò e Zito Luvumbo hanno continuato a svolgere un lavoro personalizzato.

Domani nuova sessione di allenamento in programma al pomeriggio.