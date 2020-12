Buon compleanno, Nahitan!

28 dic 2020

+ -

Corre in media più di 11 km a partita. Dal fischio d’inizio sino a quello finale, Nahitan Nandez non si ferma mai: un moto perpetuo, un’esplosione di adrenalina che dà la scossa a tutta la squadra. Recupera palloni in serie, li rigioca sapientemente: un concentrato di quantità, qualità e grinta. Centrocampista polivalente, Nandez nel suo anno e mezzo di permanenza in Sardegna ha confermato il feeling di lunga data che lega l’Isola all’Uruguay. Un giocatore di livello internazionale, punto fermo della Celeste che cerca la qualificazione ai Mondiali 2022.

Oggi Nahitan compie 25 anni: auguri di buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!