Carta: “Lavoriamo per crescere”

23 dic 2020

Il Direttore sportivo, Pierluigi Carta, è intervenuto nel pre-gara di Roma-Cagliari ai microfoni di Dazn: il dirigente rossoblù ha fatto un bilancio di questa prima parte della stagione: “Siamo in linea con quanto ci siamo prefissati all’inizio: abbiamo scelto di intraprendere un percorso con mister Di Francesco, è stata una scelta fatta con cognizione di causa per creare un’identità, una mentalità, una cultura del lavoro”.

PRESTAZIONI E RISULTATI

“Sul nostro cammino stiamo trovando anche delle difficoltà, lo avevamo messo in conto: il nostro obiettivo deve essere allora quello di abbinare le prestazioni ai risultati. Stiamo lavorando per questo, la squadra cresce partita dopo partita: non dobbiamo avere l’assillo del risultato, ma quello della crescita sicuramente”.

LA FORZA DEL LAVORO

“Ci manca ancora continuità, è vero, ma questo non ci deve destabilizzare. Non bisogna avere fretta: è un percorso che dobbiamo compiere, dobbiamo aggiungere qualcosa ogni giorno e questo si può fare solo con il lavoro. La nostra è una squadra che ha tanti giovani a differenza degli anni passati e con i giovani occorre pazienza ed equilibrio, se manca questo è difficile intraprendere una strada simile. Per quanto riguarda il mercato, ci siamo prefissati la data del 3 gennaio per fare un mini bilancio di quelle che potranno essere le entrate e le uscite necessarie”.