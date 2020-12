Sipario sul 2020

23 dic 2020

Il Cagliari termina l’anno solare con la difficile trasferta dell’Olimpico, sul campo della Roma. Un 2020 terribile, ben al di là dell’aspetto sportivo, che i rossoblù vogliono chiudere nel modo migliore. Tornare dalla Capitale con un risultato favorevole, oltre a dare un altro volto alla classifica, costituirebbe una sana iniezione di fiducia in vista della breve sosta per le feste e della ripresa, fissata per il 3 gennaio in casa contro il Napoli.

RITROVANDO LE CERTEZZE

La partita di domenica con l’Udinese è stata divertente e movimentata. Due pugili che se le sono date di santa ragione sul quadrato verde della Sardegna Arena, cercando entrambe sino alla fine il colpo del ko che non è arrivato, da una parte e dall’altra, solo per questione di centimetri. Eusebio Di Francesco ha avuto la conferma della volontà di ferro e della duttilità della sua squadra, capace di adattarsi alle caratteristiche dell’avversario. Il ritorno di Godin ha schermato la difesa e gli ottimi due spezzoni di gara giocati da Ceppitelli è una nuova ottima notizia, anche in considerazione dello stop di Klavan. Certezze ritrovate, piano piano, una dopo l’altra, in attesa del ritorno alla massima condizione di Simeone e di recuperare pienamente Ounas. Una gara come quella di oggi si affronta con l'approccio giusto, con la massima concentrazione sin dal fischio di inizio e la capacità di stare tutti sul pezzo sino alla fine.

ROMA IN CERCA DI RISCATTO

La Roma viene da un brutto ko patito a Bergamo, ma il passivo è più da attribuire alla forza dell’Atalanta scatenata più che ad effettive responsabilità della squadra di Fonseca, che in realtà nel primo tempo aveva messo in difficoltà i bergamaschi sul piano del gioco. Prevedibile quindi una Roma arrabbiata, ansiosa di cancellare la sconfitta e rimettersi in linea di galleggiamento. Il talento dei giocatori che compongono la rosa è fuori discussione, tutti nazionali, gente esperta, di qualità individuale superiore alla media. Se la Roma ha qualche piccola vulnerabilità, sta in una certa tendenza ad abbassare ogni tanto i giri del motore e ad essere meno concreta di quanto potrebbe, visto il suo potenziale offensivo. Piccole crepe nelle quali il Cagliari deve cercare di infilarsi, per giocare la sua partita e annullare il gap esistente sul piano puramente tecnico complessivo.

