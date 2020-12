Condividi

23 dic 2020

Roma-Cagliari, numeri e curiosità

Si accendono i riflettori dell'Olimpico capitolino per Roma-Cagliari, ultima sfida del 2020 per i rossoblù che cercheranno dalle 20.45 (diretta Sky Sport) un risultato positivo per archiviare il primo scorcio della stagione. I PRECEDENTI

Sarà la sfida numero 81 in Serie A tra giallorossi e rossoblù, con i sardi che hanno vinto 18 volte e perso 35, 27 i pareggi. La Roma non perde da 12 partite all'Olimpico contro il Cagliari, con 4 pareggi. L'ultima vittoria isolana è il 4-2 del febbraio 2013. A dicembre, la Roma ha perso solo una volta su dieci gare di Serie A contro il Cagliari, nel 1967 (la prima sfida). I capitolini, inoltre, hanno tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Cagliari (4V, 2N). Febbraio 2006, a Rieti (campo neutro) il Cagliari perse 4-3 dopo essere stato in vantaggio di due reti: è questa, ad oggi, l'ultima volta in Serie A, da allora ha giocato 520 partite nella massima categoria. I successi del Cagliari all'Olimpico nel 2011 e 2013 contro la Roma di Luis Enrique e Zdenek Zeman sono stati gli unici dueche i sardi hanno collezionato in casa dei giallorossi a partire dagli anni '70 - in 35 gare nel parziale i rossoblù hanno infattiregistrato 18 sconfitte e 15 pareggi.



I PAREGGI

I rossoblù hanno pareggiato quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P): nelle prime otto gare disputate in questaSerie A aveva pareggiato una sola volta, alla prima giornata contro il Sassuolo. Hanno concluso inoltre in pareggio le ultime due trasferte di campionato, non infila tre segni “X” di fila fuori casa in Serie Ada gennaio 2014. L'ULTIMA DELL'ANNO

Il Cagliari ha perso l’ultimo match disputato in Serie A negli ultimi due anni anni solari (2019 e 2018) dopo che aveva vinto intutti i precedenti tre (2017, 2016 e 2015). OCCHIO AL PRIMO TEMPO

La Roma è la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo (18) in questo campionato, sei due quali nei primi 15' di gioco (altro record). Solo il Napoli (4) ha subito meno reti della Roma (5) nei primi 45' nella Serie A in corso. Considerando infatti solo i primi tempi, nessuna squadra ha ottenuto più punti della Roma in questa Serie A (27, al pari delMilan) - di contro nel secondo tempo sono 17 i punti della formazione giallorossa (8° posto).



GOL AL PASSIVO

Nonostante il Cagliari sia la squadra che ha subito il maggior numero di tiri in porta (202) nel corso del 2020 in Serie A, bencinque formazioni hanno incassato più reti dei sardi (57) nel periodo. LE RIMONTE

Solo l’Inter (10) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio del Cagliari (otto) nel campionato in corso. JOAO PEDRO SI SCALDA

Il brasiliano ha realizzato tre gol nelle sue ultime due partite contro la Roma (segnando tre degli ultimi quattro gol dei sardicontro i giallorossi) dopo che non aveva trovato la rete in nessuna delle precedenti sei sfide. 



TRAGUARDI DIETRO L'ANGOLO

La prossima sarà la cinquantesima rete di Giovanni Simeone in Serie A, mentre a livello di presenze ci sono Nahitan Nandez a -1 dalle 50 col Cagliari e Paolo Faragò a -1 dalle 100 in Serie A, tutte in rossoblù. LA PRIMA DA EX

Eusebio Di Francesco affronta la Roma per la prima volta da ex nelle vesti di allenatore. Dopo avere indossato la casacca della Lupa già da calciatore, ha guidato i giallorossi per 64 volte in Serie A, oltre ad avere raggiunto la semifinale di Champions League. La Roma è la squadra che l'attuale tecnico del Cagliari ha affrontato più volte da allenatore nel massimo campionato senza mai vincere (nove precedenti - 3N, 6P). Primo confronto in Serie A con il collega Paulo Fonseca.

