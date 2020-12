Buon compleanno, Gabriele!

22 dic 2020

+ -

Velocità, spinta, capacità di inserimento e di crossare palloni invitanti e precisi sono le prerogative richieste al terzino moderno. Caratteristiche che fotografano in pieno l’essenza tecnica di Gabriele Zappa, uno dei giocatori italiani più interessanti nel ruolo. Anche l’Under 21 si è accorta di lui e potrebbe essere una delle carte in possesso del CT Nicolato in vista dei prossimi campionati europei. La convocazione dovrà guadagnarsela con la qualità delle prestazioni in maglia rossoblù. Non c’è dubbio che sia sulla buona strada: già 3 assist vincenti per lui in Serie A, nessuno in questa stagione ha fatto meglio alla sua età nei cinque maggiori campionati europei. E non potrà che migliorare perché il tempo è dalla sua parte.

Oggi Gabriele compie 21 anni, tanti auguri da parte di tutto il Cagliari Calcio