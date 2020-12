Di Francesco: “Partita equilibrata”

20 dic 2020

+ -

Un pareggio casalingo contro l'Udinese che porta il Cagliari a quota 14 in classifica. Eusebio Di Francesco commenta così la partita: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, con tanti episodi sul filo del rasoio. In partite come queste, l'equilibrio è sottilissimo, basta un niente per fare pendere la bilancia da una parte e dall'altra. Dopo il pareggio dell'Udinese siamo cresciuti, abbiamo effettuato un forcing importante per cercare di vincerla, non ci siamo riusciti. Dispiace non aver preso i 3 punti, ma bisogna anche dare merito agli avversari che hanno dimostrato di essere un complesso solido, forte fisicamente, con giocatori di alta qualità, in primis De Paul, uno che fa la differenza”.

CAGLIARI POCO LUCIDO

“Non credo che la squadra sia stanca, penso che ora sia poco lucida. Come a Parma, abbiamo corso tanto ma anche sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Non abbiamo nel palleggio la qualità migliore, ci abbiamo provato ma siamo stati troppo lenti e poco continui. Dobbiamo essere poi più smaliziati, il gol del pareggio è arrivato su una palla a due calciata in avanti, sono situazioni che non devono verificarsi”.

IL PASSAGGIO ALLA DIFESA A TRE

“Già prima del gol del pareggio dell'Udinese avevo deciso di passare a tre dietro, per il tipo di avversario ma anche per le caratteristiche degli uomini che avevo in panchina. Andati a tre abbiamo ritrovato certi equilibri, ma sono le prestazioni a fare il modulo di gioco. Non mi diverto a cambiare tanto per farlo, è chiaro che i giudizi si esprimano attraverso i risultati, ma devo guardare oltre: dobbiamo trovare una continuità, ma bisogna anche provare qualcosa per trovare le soluzioni giuste”.

GODIN, IL CHOLITO E LYKO

“Sono molto contento per Diego. Ero convinto che non avrebbe retto per tutti i 90', invece ha dimostrato di essersi allenato bene con noi e durante il Covid si è comportato da grandissimo professionista qual è. Simeone sta migliorando, volevo dargli qualche allenamento in più per ritrovare la forma migliore. Dopo la sosta ci aspetta un tour de force impegnativo, cercheremo di mettere tutti nelle condizioni ottimali. Sono particolarmente felice per Lykogiannis, credo che sia arrivato un po' tardi ma ha un gran calcio e ha acquisito più sicurezza, il che l'aiuta a tirare fuori le sue qualità”.

MAGGIORE CONTINUITÀ

“Il mio Cagliari sin qui si è visto in alcune occasioni, dobbiamo trovare maggior continuità ma la crescita passa anche attraverso le difficoltà. È presto per tracciare un bilancio, certamente abbiamo avuto diversi infortuni e tanti problemi legati al Covid. Siamo una squadra con tanti giovani, cerco di costruire un mix per dar loro la possibilità di maturare accanto a giocatori navigati come Godin e Joao Pedro, che possano trasmettere la loro esperienza. Questo è un sinonimo di crescita”.