Obiettivo 3 punti

20 dic 2020

Una partita da vincere, contro un avversario forte e d insidioso ma tutto sommato alla portata, per riassaporare l’emozione dei 3 punti e garantirsi festività serene. Il Cagliari vuole fortemente ripartire, dopo la serie di pareggi intervallata dalla sconfitta contro l’Inter. Il buon pari ottenuto mercoledì sul campo del Parma può essere un trampolino di lancio per consolidare la convinzione nei propri mezzi e presentarsi in campo decisi a fare la gara senza dubbi e senza esitazioni. L’Udinese è una delle formazioni più in forma del campionato, anch’essa desiderosa di riprendersi i punti lasciati per strada mercoledì in casa col Crotone: i friulani si sono imposti nelle ultime due occasioni alla Sardegna Arena. Urge invertire la rotta della tradizione.

IL FARO DE PAUL

Erano partiti piano, i bianconeri, in questo nuovo campionato. Col tempo però Luca Gotti è riuscito a riallacciare i fili e a trasformare l’Udinese nel gruppo omogeneo ammirato l’anno scorso. L’ultima sconfitta risale allo scorso 1 novembre; da allora, le vittorie sui campi di Lazio e Torino e il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Non ruberà l’occhio, l’Udinese, ma è terribilmente concreta e dispone di una organizzazione di gioco collaudata. Altri punti di forza sono la fisicità, in tutti i reparti, e la combattività espressa in ogni zona del campo. Non che manchino gli elementi di qualità, a partire dall’argentino De Paul, classico numero 10 in grado di inventare calcio e vestire i panni dell’uomo squadra. Toccherà a lui ancora una volta innescare il connazionale Pussetto, il contropiedista Lasagna e il bomber Nestorovski. Sui calci piazzati poi attenzione a tutti i saltatori, che impongono peso e centimetri.

FATICA E DETERMINAZIONE

Il Cagliari questa vittoria dovrà sudarsela con determinazione e voglia di portare a casa il risultato. La gara di mercoledì ha evidenziato l’altra faccia della squadra rossoblù, ovvero compattezza, solidità e forza del gruppo. Di Francesco sta lentamente riavendo a disposizione pedine preziose: Simeone ha avuto un assaggio del ritorno all’agonismo al “Tardini”, Godin è in rampa di lancio, così come Pereiro, nuovamente arruolabile dopo l’infortunio di inizio stagione e il Covid. Il virus tiene ancora lontano Ounas e ha colpito anche Klavan, ma Ceppitelli, protagonista di un buon spezzone di gara mercoledì, è una garanzia e c'è sempre Fabio.Pisacane, non certo l'ultimo arrivato. Buone notizie per il tecnico, che vede ampliarsi il ventaglio di alternative da utilizzare. Per il ruolo di attaccante centrale c’è l’imbarazzo della scelta: la stazza e l’abilità nel gioco aereo di Pavoletti e Cerri, oppure i movimenti in profondità e il senso del gol di Simeone. L'ottimo stato di forma di Rog e la voglia di stupire di Sottil sono altre armi a disposizione del mister rossoblù. Obiettivo 3 punti, il Cagliari intende ingranare la quinta.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #CagliariUdinese sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla Sardegna Arena su Facebook, Twitter e Instagram.