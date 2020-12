Condividi

20 dic 2020

+ -

Cagliari-Udinese, numeri e curiosità

La Serie A 2020-21 procede a ritmi sostenuti e continua così il tour de force di fine anno: i rossoblù ospitano oggi alle 15 l'Udinese, nell'ultima casalinga di questa prima parte di stagione. I PRECEDENTI

Confronto numero 52 tra le due compagini, il bilancio dice 25 a 11 per l'Udinese con 14 pareggi. I rossoblù hanno perso le ultime quattro in Serie A contro i bianconeri, l'ultima serie negativa fu di sette gare tra il 1996 e il 2005. Quando si è giocato a dicembre (cinque volte) sono arrivati solo successi friulani. A Cagliari la striscia dice due vittorie di fila per l'Udinese, dopo quattro vittorie in fila dei sardi. Il Cagliari ha segnato 12 gol nelle ultime sei partite di Serie A contro l'Udinese giocate in casa. 



LA CAPACITÀ REALIZZATIVA

Il Cagliari ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di Serie A. Ha trovato inoltre il gol in ognuna delle ultime quattro sfide casalinghe, con un totale di 9 gol realizzati, 2.5 di media a partita. Da dicembre 2019 il Cagliari non segna per quattro partite consecutive in casa. DA FUORI AREA

L’Udinese è la squadra che in percentuale ha segnato più gol da fuori area in questa Serie A (31%, 4/13). Zona di gioco in cui il Cagliari ne ha subiti più di qualsiasi altra formazione (sei). OCCHIO AL PRIMO TEMPO

Da una parte solo Napoli (tre) e Verona (quattro) hanno subito meno gol nel primo tempo rispetto all’Udinese (cinque) in questa Serie A; dall’altra solo il Crotone (15) ne ha subiti più del Cagliari (13) in questa frazione di gara. TIRI IN PORTA

Il Cagliari è la squadra che ha subito più tiri in questa Serie A (213); dall’altra parte solo il Napoli (92) ne ha fronteggiati meno dell’Udinese (95) nel campionato in corso.



L'ACQUOLINA DI JOAO

João Pedro ha segnato quattro gol in otto sfide contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Bologna (cinque) ne ha messi a segno di più; tuttavia, la sua unica marcatura interna contro i friulani nel torneo risale a maggio 2015, in un successo per 4-3 al Sant’Elia. PAVO SI SCALDA

Leonardo Pavoletti è andato a segno nelle ultime due presenze contro l’Udinese in Serie A dopo essere rimasto a secco nelle prime tre; entrambe le reti sono arrivate in casa (aprile 2018 e maggio 2019). ROG, DOLCE PRECEDENTE

L’Udinese è una delle tre squadre contro cui Marko Rog ha trovato il gol in Serie A (in trasferta con la maglia del Napoli nell’ottobre 2018). Se andasse a bersaglio in questo confronto la formazione sarda sarebbe la prima contro cui realizza più di una rete nel torneo. 



SIMEONE, VOGLIA DI GOL

Il prossimo sarà il 50° gol di Giovanni Simeone in Serie A. Se dovesse andare a bersaglio contro l'Udinese l'attaccante argentino diventerebbe il sesto giocatore nato dopo l'1/1/1995 con almeno 50 reti all'attivo nei Top-5 campionati europei.Prima di lui ci sono riusciti solo Kylian Mbappè, Timo Werner, Mike Oyarzabal, Dele Alli e Anthony Martial. GLI ALLENATORI

Questo è il primo confronto in Serie A tra Luca Gotti ed Eusebio Di Francesco. La formazione sarda è l’unica contro cui il tecnico bianconero ha registrato il 100% di vittorie in Serie A: due successi in due precedenti. Eusebio Di Francesco ha affrontato 12 volte l’Udinese in Serie A: cinque successi, tre pareggi e quattro sconfitte per l’attuale tecnico rossoblù.

Tutto su Cagliari-Udinese

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta