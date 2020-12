Verso Cagliari-Udinese

18 dic 2020

A due giorni dalla sfida casalinga contro l’Udinese il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini: la seduta di oggi, cominciata con un’attivazione tecnica, è proseguita con un lavoro specifico per reparti. Poi i rossoblù sono stati divisi dallo staff tecnico in due gruppi: i calciatori con più minutaggio nelle gambe hanno svolto una sessione di scarico. Per gli altri serie di partitelle a campo ridotto.

Prima giornata di allenamenti per Adam Ounas, impegnato parzialmente con la squadra. Personalizzato per Zito Luvumbo e Alessandro Tripaldelli. A riposo Paolo Faragò per via di una contusione alla coscia sinistra.

Domani mattina è in programma la rifinitura, a seguire la conferenza stampa di mister Di Francesco per presentare la gara.