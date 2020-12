Rog: "Prestazione solida"

16 dic 2020

Dopo lo 0-0 di Parma è Marko Rog ad analizzare quanto visto sul prato dell'"Ennio Tardini" in una serata fatta di equilibrio, tattica e grande agonismo.

BUON PUNTO

"Siamo mancati nella brillantezza e rapidità in zona offensiva, davanti non siamo riusciti a produrre abbastanza per vincere la partita e ci dispiace. La cosa importante è non avere subito gol, segno di come bisogna continuare così nel difendere con compattezza e unità di intenti, giocando da squadra per crescere tutti insieme".

MANCA LA VITTORIA

"È vero che non vinciamo da diverse settimane ma sono comunque arrivate molte prestazioni e risultati positivi nei quali con un pizzico di maturità e concretezza in più potevano arrivare i tre punti. Bisogna crescere, è vero, ma penso che le note liete non manchino e a queste occorre guardare per progredire".