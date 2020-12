Buon punto al Tardini

16 dic 2020

+ -

0-0 del Cagliari sul campo del Parma nella dodicesima giornata di campionato. Non è stata una partita spettacolare, come spesso accade nei turni infrasettimanali, ma per Eusebio Di Francesco le buone indicazioni non mancano, al di là del risultato positivo. L'approccio della squadra è stato quello giusto: solido e compatto, il Cagliari ha esibito una difesa sicura e arcigna, mai in sofferenza davanti alle folate di Gervinho e Karamoh. Togliere spazio ai velocisti dell'attacco crociato è stata uno degli snodi cruciali della gara. Meno brillanti e incisivi del solito invece i rossoblù in fase offensiva, ma è anche giusto rimarcare l'organizzazione tattica del Parma, pronto a schiacciarsi sulle due linee e a non lasciare spazi utili. Test del Tardini comunque superato per un Cagliari che ha ripreso il cammino dopo lo stop di domenica scorsa contro l'Inter.

SPAZIO A OLIVA E CERRI

Nel Cagliari, davanti a Cragno il quartetto di difesa è composto da Zappa, Klavan, Walukiewicz e Lykogiannis; cerniera di centrocampo con Oliva e Rog, il trio di attacco vede Nandez, Joao Pedro e Sottil a sostegno della punta avanzata Cerri.

Al 4' angolo di Scozzarella, Kucka svetta su Lykogiannis, il colpo di testa è insidioso perché picchia per terra davanti al portiere, attento comunque a bloccare in due tempi. Risposta rossoblù affidata a Nandez, bordata da fuori area dopo un pallone recuperato da Cerri su Pezzella: traiettoria forte e tesa, Sepe alza sopra la traversa.

Parma ancora pericoloso all'8', con un cambio di campo di Kurtic che pesca dalla parte opposta Kucka, tiro al volo dello slovacco, Sottil si oppone in angolo. Sul conseguente tiro dalla bandierina, è Joao Pedro ad anticipare Iacoponi che era penetrato in piena area.

DUE CAMBI FORZATI NEL PARMA

Prima sostituzione nel Parma al 18', con Sohm al posto di Scozzarella. Al 21' ottimo intervento di Walukiewicz che impedisce il pallone in profondità di Kurtic per Karamoh. Gara equilibrata, le due squadre si danno battaglia a viso aperto.

Al 23' taglio centrale di Inglese che poi crossa per il gol di testa di Osorio, annullato comunque giustamente per la chiara posizione di fuorigioco del centravanti emiliano. Il Cagliari concede qualche calcio piazzato, ma sulle battute in area di Kurtic il pacchetto di retroguardia rossoblù è attentissimo.

Cambio forzato per il Parma al 27', l'acciaccato Pezzella deve lasciare il posto a Gagliolo. Occasione per i crociati al 32', cross di Gervinho dalla destra, Inglese non controlla ma fa passare per l'arrivo in corsa di Kurtic, destro di pochissimo fuori.

Al 45' buona punizione di Lykogiannis che taglia tutta l'area di rigore parmense per poi terminare sul fondo dalla parte opposta.

Due minuti di recupero scorrono senza brividi, si va al riposo sullo 0-0, risultato tutto sommato giusto.

DI FRA GIOCA LA CARTA SIMEONE

Dopo l'intervallo Di Francesco inserisce Simeone al posto di Cerri. Il Cholito va subito al tiro dopo una respinta incerta di Bruno Alves, facile però la parata di Sepe. Al 51' buon cross di Nandez, Joao Pedro riesce in una difficile deviazione sotto porta, Sepe in qualche modo blocca.

Il Parma si fa vedere con una botta da fuori di Kurtic, nettamente fuori misura.

Tanto possesso palla da parte di entrambe le squadre che però non trovano sbocchi giunti al limite dell'area. Al 59' brillante sterzata di Nandez, l'uruguayano converge ma sbaglia l'assist per Joao Pedro, Bruno Alves scaraventa lontano. Un minuto dopo Sottil uno contro uno con Iacoponi, si porta il pallone sul destro e tira, deviazione del difensore, Sepe blocca sicuro. Pericoloso il Parma al 61', Gervinho punta Zappa e mette al centro per Inglese sul primo palo, tiro alto da due passi.

Il centravanti parmense ci riprova al 66', sberla dalla distanza, Cragno risponde alla sua maniera.

Al 69' va via in slalom Gervinho, il tiro si perde lontano dalla porta di Cragno.

DENTRO CEPPITELLI

Al 71' problemi fisici per Walukiewicz, costretto a fare spazio a Ceppitelli: per Luca è l'esordio stagionale.

Liverani conclude gli slot delle sostituzioni con un triplo cambio: Hernani, Brunetta e Cornelius per Gervinho, Karamoh e Inglese.

Al 77' dentro Marin al posto di Oliva. All'82' Brunetta va al tiro da buona posizione, palla colpita di esterno che non impensierisce Cragno.

Forze fresche per Di Francesco: Carboni e Tramoni per Lykogiannis e Sottil.

ULTIMI FUOCHI CON BRUNETTA E JOAO

All'88' Brunetta, libero sulla sinistra, cerca un tiro da posizione difficile, deviazione di Zappa, pallone innocuo per Cragno.

Succede davvero poco sino al termine, nemmeno i cinque minuti di recupero riservano vere emozioni: al 95' però i rossoblù si distendono in ripartenza, cross di Simeone per Joao Pedro che gira al volo mandando fuori. Il fischio finale dell'arbitro Pezzuto arriva qualche secondo più tardi.

Il Cagliari guadagna il tredicesimo punto della sua classifica. Domenica alla Sardegna Arena c'è l'Udinese.