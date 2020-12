Condividi

16 dic 2020

+ -

Parma-Cagliari, numeri e curiosità

Turno infrasettimanale allo stadio "Ennio Tardini" di Parma per i rossoblù di Eusebio Di Francesco, a caccia della seconda vittoria esterna stagionale. Squadre in campo stasera alle 20.45, diretta su Sky Sport. I PRECEDENTI

Ducali e sardi in campo per la quarantatreesima volta in Serie A, sono 13 le vittorie rossoblù e 11 i pareggi. Ruolino positivo nelle ultime otto gare, con il Cagliari che ha vinto tre volte e pareggiato in quattro circostanze. Il Cagliari insegue inoltre la "doppietta" di vittorie esterne consecutive al "Tardini", dopo il successo della scorsa stagione: non accade da gennaio 2011. I GOL DEL CAGLIARI

Sono 18 dopo 11 giornate, bilancio toccato solo nel 2016-17 (19) e nel 1968-69 (26). Sono però 23 quelli incassati, meno soltanto dei 24 della stagione 2016-17, quando finì all'undicesimo posto. A quota 6, il Cagliari è la squadra che subisce più reti da fuori area, anche se l'ultimo risale al 31 ottobre in quel di Bologna per mano di Barrow.



SOTTIL NON PERDONA

Riccardo Sottil è il secondo calciatore più giovane, dopo lo spezzino Tommaso Pobega, ad avere segnato almeno due gol in questa Serie A. PAVOLETTI CON L'ACQUOLINA

Il Parma è la squadra contro la quale Leonardo Pavoletti ha la media realizzativa più alta: tre reti in 184 minuti, una ogni 61. SIMEONE SCALDA I MOTORI

Il "Cholito" ha segnato una rete in ciascuna delle ultime due gare contro il Parma, entrambe nella scorsa stagione in maglia rossoblù. La prossima sarà la rete numero 50 in Serie A.



FARAGÒ DICE 100

La prossima sarà la presenza numero 100 in Serie A per Paolo Faragò, tutte con la maglia del Cagliari. GLI ALLENATORI

Eusebio Di Francesco ha vinto tutte le ultime tre sfide contro il Parma, da allenatore, dopo avere perso la prima nell'ottobre 2013 con la "maglia" del Sassuolo. Due i pareggi, entrambi nella scorsa stagione, per Fabio Liverani contro il Cagliari, quando allenava il Lecce. TIRI IN PORTA

Il Cagliari è la squadra che ha subito più conclusioni (200), il Parma quella che ne ha effettuati meno (86). Contro l'Inter è arrivato il primo gol subito dai rossoblù con colpo di testa, il Parma è la squadra che ne subisce di più (5). IL RUOLINO DEL PARMA

Gialloblù che hanno perso solo una volta nelle ultime sette gare in Serie A (una vittoria e cinque pareggi), pareggiando le ultime tre gare interne. Non sono mai arrivati a quattro pari di fila in Serie A. Il Parma è inoltre la squadra che ha perso più punti negli ultimi cinque minuti di gioco: sono 5, dietro c'è il Cagliari con 4.

Tutto su Parma-Cagliari

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta