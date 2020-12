Rog: "Dobbiamo maturare"

13 dic 2020

Amarezza per la sconfitta, quella che alberga in tutto l'ambiente rossoblù. E che traspare anche dalle parole di Marko Rog, consueto autentico gladiatore che anche oggi ha emozionato nei duelli innescati contro Barella e gli altri interisti. "Purtroppo non è la prima volta che veniamo rimontati, abbiamo sofferto una grande squadra come l'Inter e ci può stare, dobbiamo maturare anche a livello di mentalità".

EPISODI FATALI

"Dispiace perché potevamo portare a casa un risultato importante e di prestigio. Serviva più concentrazione, in particolare sulle palle inattive. Avevamo la gara in mano fino a un quarto d'ora dalla fine, di fronte c'era però un avversario forte che non molla mai e sugli episodi e i calci piazzati non siamo riusciti a resistere".

FEELING ROSSOBLÙ

"Sto benissimo qui, stiamo facendo bene e c'è ambizione nella società come in ciascuno di noi. Pensiamo subito alla gara contro il Parma, bisogna imparare da partite e sconfitte come quella odierna per fare uno step ulteriore. Mi piace lottare per questi colori partita dopo partita, e oggi è stato bello duellare in mezzo al campo con Barella. Il nostro è un progetto giovane, quest'anno per la prima volta sono uno dei più esperti della rosa, anche oggi avevamo in campo tanti giovani e per questo bisogna crescere insieme grazie ai dettami di un mister preparato come Di Francesco".