Il fumetto del Centenario ai Cagliari Club nel mondo

12 dic 2020

+ -

Il Natale si avvicina e il Cagliari Calcio vuole cogliere l'occasione per rafforzare ulteriormente il legame con tutti i tifosi i cui cuori palpitano per i colori rossoblù in ogni parte del mondo.

Per questo, con il fondamentale affiancamento del Gruppo Grendi, impresa storica che vanta quasi 200 anni di attività, a ogni Cagliari Club nel mondo verranno inviate copie di "Un viaggio lungo 100 anni", il fumetto realizzato nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della squadra rossoblù e che in questi mesi è stato al centro di eventi e rassegne a livello letterario nonché benefico. A corredo anche il segnalibro con il doppio logo di Cagliari Calcio e Gruppo Grendi.

Da sempre amico del Club e della Sardegna, di cui è parte integrante con la sua attività di trasporto merci, il Gruppo Grendi è leader nella gestione dell'intero ciclo logistico con l'Isola mediante navi, terminal, camion e magazzini propri. Il suo contributo è quindi decisivo nell'augurare buon Natale a tutti i tifosi del Cagliari, per sentirci uniti anche in un momento particolare e complicato che ci costringe alla distanza fisica.