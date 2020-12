Condividi

12 dic 2020

Cagliari-Inter, numeri e curiosità

Rossoblù ancora in campo alle 12.30, stavolta alla Sardegna Arena contro l'Inter. Per i ragazzi di Eusebio Di Francesco l'obiettivo è quello di tornare alla vittoria allungando la striscia positiva. I PRECEDENTI

Va in scena la sfida numero 81 con i nerazzurri, battuti 14 volte dai sardi e vittoriosi in 38 circostanze. L'Inter è la seconda squadra contro la quale il Cagliari ha pareggiato in più occasioni, 28 volte, solo due in meno rispetto alla Sampdoria (30). Anche l'ultimo confronto, nello scorso gennaio, fu giocato alle 12.30 e terminò 1-1 allo stadio "Giuseppe Meazza". Non si registrano due pareggi di fila da febbraio 2014. In tutte le ultime sei sfide giocate in Sardegna entrambe le squadre hanno trovato la rete, con una media gol a partita di 3.5. Nelle ultime sette partite giocate alle 12.30 il Cagliari ha un bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi. 



CAGLIARI PROLIFICO

Sono 17 le reti rossoblù nelle prime 10 giornate, solo in un'occasione (23 nel 1968-69) fece meglio e arrivò il secondo posto finale. SERIE POSITIVA

Cagliari reduce da due pareggi, mentre in casa è rimasto imbattuto nelle ultime tre con due vittorie e segnando in ogni partita almeno due reti. LINEA VERDE

Solo il Milan (24 anni e 207 giorni) ha un'età media più giovane del Cagliari (25 anni e 197 giorni) tra titolari e subentrati in campionato. L'Inter è invece la terza squadra più "anziana" (28 anni e 299 giorni) dietro Lazio e Benevento. Tre dei quattro calciatori più giovani con almeno 10 presenze in Serie A giocano nel Cagliari: Walukiewicz (1°), Zappa (2°), Sottil (4°).



SFIDA TRA COMBATTENTI

Si affrontano due delle prime sei squadre della classifica delle palle recuperate: Inter terza con 174, Cagliari sesto con 156. Davanti a tutti Atalanta e Bologna. RIECCO SIMEONE

Il Cholito insegue la prossima rete, che sarà la numero 50 in Serie A. In caso di gol, a 25 anni e 161 giorni, sarebbe dietro solo a Dybala e Crespo in quanto a gioventù in concomitanza con questo traguardo. Inoltre, segnò all'Inter nel gennaio 2018 con la maglia della Fiorentina. JOAO PEDRO "ON FIRE"

Il brasiliano è a quota 6 reti in questo campionato, a -1 dal record 2016-17 e 2018-19, mentre il record assoluto sono le 18 della stagione scorsa, quando prese parte (un gol all'andata e assist al ritorno) a entrambe le reti rossoblù contro i nerazzurri.



PAVOLETTI SA COME SI FA

Il centravanti livornese ha segnato tre gol in quattro sfide casalinghe di Serie A giocate contro l'Inter, ed è andato a segno in entrambe le ultime due contro i nerazzurri in casa, a marzo 2019 e novembre 2017. GLI ALLENATORI

Antonio Conte è rimasto imbattuto contro il Cagliari in otto occasioni su nove (5 vittorie e 3 pareggi), mentre ha vinto tutte le tre sfide contro Di Francesco. L'allenatore rossoblù è rimasto imbattuto in sei delle 11 gare da allenatore contro l'Inter.

