Raccolta solidale alla Sardegna Arena

11 dic 2020

Un momento per scambiarsi gli auguri di buone feste. Ma anche e soprattutto la prima raccolta solidale organizzata dal Cagliari Calcio, in collaborazione con la Caritas di Cagliari, Cagliari Club e Cagliari Fan Club, a favore delle persone che in questo momento sono in difficoltà.

Appuntamento alla Sardegna Arena, all'ingresso della Main Stand, lato spogliatoi, martedì 15 e mercoledì 16 dicembre dalle ore 10 alle 16: i tifosi potranno portare allo stadio i loro regali già impacchettati. Generi di prima necessita (non deperibili), indumenti, ma anche libri, giocattoli: i doni saranno poi presi in carico dalla Caritas che li farà arrivare a bambini, adulti e famiglie. Per tutto il popolo rossoblù l'occasione di regalare a Natale un sorriso a chi è meno fortunato e ha bisogno di un aiuto.