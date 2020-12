Verso Cagliari-Inter

10 dic 2020

Tecnica e tattica nel menù dell’allenamento di oggi: continua la preparazione dei rossoblù al prossimo impegno di campionato contro l’Inter, in programma domenica alla Sardegna Arena (diretta Dazn, ore 12.30).

La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro sportivo di Assemini: la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica, a seguire lavoro per reparti con difensori impegnati sulla linea e centrocampisti-attaccanti che hanno svolto combinazioni per andare al tiro in porta. Serie di partitelle e partita a campo ridotto a chiudere la sessione.

È ritornato a disposizione Giovanni Simeone: l’attaccante argentino oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra. Zito Luvumbo e Ragnar Klavan hanno proseguito la loro tabella di lavoro personalizzato.

Domani i rossoblù si alleneranno nuovamente al mattino.